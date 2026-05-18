En el sector Santo Domingo piden soluciones a múltiples problemas (+Fotos)

Habitantes del sector Santo Domingo, ubicado en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, piden soluciones a múltiples problemas de servicios públicos con los que llevan varios años lidiando.

Al ser consultados sobre la que consideran la principal necesidad, varios de los vecinos coinciden en el embaulamiento del canal que atraviesa la comunidad. En segundo lugar, aunque no menos importante, señalan el asfaltado total de la calle principal Alí Primera.

Otros lugareños también solicitaron la dotación de medicamentos al módulo que tienen en el sector y expusieron su molestia con los cortes de luz diarios, que se extienden por al menos cuatro horas y comprometen principalmente la conservación de sus alimentos.

Trabajo inconcluso

El vecino Carlos Arrioja aseguró que el embaulamiento del canal que atraviesa Santo Domingo es un trabajo inconcluso de hace más de una década.

Comentó que en su momento fueron trasladados al sector unos tubos de concreto que eran para el canal, pero, según dijo, los mismos habitantes se opusieron a la instalación.

"No dejamos que los pusieran porque se iban a tapar rápido y entonces el desastre iba a ser mayor. Pero luego la obra no se retomó y seguimos en las mismas desde hace más de 10 años", detalló.

El señor relató que en época de lluvias el caudal sube y fluye con fuerza, lo que en ocasiones representa un peligro ante la vulnerabilidad del suelo. No obstante, aseguró que nunca se ha desbordado.

Vialidad

En marzo de 2025 la alcaldía de Barcelona ejecutó la construcción con pavicreto de un tramo de 85 metros lineales en la vía principal de la comunidad. Según el reporte de prensa de aquel entonces, la obra formó parte de la Agenda Concreta de Acción (ACA).

Sin embargo, vecinos como Gerardo Salazar creen que el trabajo fue insuficiente, ya que la mayor parte de la calle sigue en condiciones deplorables. Añadió que en temporada de lluvias "todo se llena de charco" lo que vuelve incómodo hasta caminar.

Francis Farías enfatizó en la cantidad de huecos y desniveles que tiene la calle principal Alí Primera, así como las otras calles de la comunidad, por lo que cree que se requiere una intervención profunda.

Otras fallas

Evaristo Larosa pidió a las autoridades la dotación del módulo del sector Santo Domingo, así como velar por el mantenimiento de la escuela que lleva el mismo nombre de la comunidad.

De igual manera describió como "insoportable" las idas de luz diarias, en vista de que ponen en riesgo los alimentos. "Uno no puede comprar ni un 'pollito' para dividirlo porque corremos el riesgo de que se dañe por las horas sin refrigeración", expresó el adulto mayor.

Hay que señalar también que, según los mismos vecinos, son varios los habitantes del sector los que carecen de conciencia al arrojar basura con frecuencia al canal, pese a que el aseo pasa por lo menos una vez por semana.

Barcelona / Javier A. Guaipo