La FVB le realizará un homenaje a Gregory Vargas en "La Caldera"

El presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), Hanthony Coello, anunció que el próximo 6 de julio de 2026 se le hará un homenaje al histórico jugador Gregory Vargas. Dicho acto será en el entretiempo del duelo entre Venezuela y Chile, que se llevará a cabo en el gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz.

"Queremos aprovechar este juego contra Chile para rendir homenaje a uno de los jugadores más importantes de la historia del baloncesto venezolano", dijo el directivo, durante una rueda de prensa realizada este lunes 18 de mayo en Lechería, donde estuvo acompañado por el seleccionador nacional, Francisco "Curro" Segura.

Vale recordar que el choque entre venezolanos y australes en "La Caldera" será válido por la tercera ventana clasificatoria al mundial de 2027. Antes, el combinado patrio medirá fuerzas con Colombia (30 de junio) y Brasil (2 de julio) en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, estado Lara.

Reconocimiento

Coello indicó que era responsabilidad de la federación reconocer las carreras de varios de los jugadores históricos de la selección y en esta oportunidad lo harán con Vargas, capitán de Marinos de Anzoátegui en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

El ejecutivo agregó como ejemplo que en otras oportunidades también le hicieron homenaje a José "Grillito" Vargas, quien actualmente ejerce como mánager del equipo nacional, así como a Luis Bethelmy, activo aún con Cocodrilos de Caracas.

"Sabemos que ya hay una camada de jugadores de esa misma generación (de Gregory Vargas) que aunque todavía siguen dándonos a nivel profesional, ya empezaron su fase de retiro con la selección, donde cada uno de ellos lo irá anunciando", acotó.

El presidente de la FVB añadió que posteriormente ellos irán buscando los momentos adecuados para rendir los homenajes. Hay que señalar que esa generación a la que pertenece el "Súper Ratón" fue muy exitosa ya que ganó dos Campeonato Sudamericanos (2014 y 2016), un FIBA Américas en 2015 y logró la hazaña de clasificar a los Juegos Olímpicos Río 2016.

Estatus

Venezuela afrontará tres duelos seguidos en una semana para cerrar la primera fase del proceso clasificatorio a la Copa del Mundo de 2027. Actualmente el combinado nacional tiene una victoria y dos derrotas, por lo que ocupa el tercer lugar del Grupo C con cuatro puntos.

Pese a que los dirigidos por "Curro" Segura tienen todo a su favor para seguir en carrera por un cupo al certamen global (avanzan de ronda tres por zona), será importante conseguir la mayor cantidad de triunfos en esos tres careos, ya que las unidades obtenidas valen para la siguiente etapa.

Hay que destacar que "La Vinotinto de las Alturas" ha disputado los últimos dos mundiales (2019 y 2023) y en caso de inscribir su nombre en el de 2027 será la primera vez que consiga tres participaciones consecutivas.

Al ser consultado sobre ese hipotético escenario histórico, el seleccionador Segura indicó que no genera mayor presión de la que ya tienen, a la vez que calificó esa misma presión como positiva.

Lechería/ Javier A. Guaipo