Escuela República de Haití inició la celebración de su 79 aniversario

La emblemática y céntrica escuela República de Haití, en Carúpano, estado Sucre, inició este lunes la programación por su 79 aniversario, lo cual la convierte en una de las instituciones más longevas del país, además de ser Patrimonio Arquitectónico de la nación.

Rosángel Hernández, directora de la institución ubicada en el municipio Bermúdez, manifestó su satisfacción ante la fecha, que considera fructífera y de muchos aportes a la vida de esa jurisdicción.

La celebración se inició con una misa de acción de gracias en la catedral Santa Rosa de Lima y luego un desfile conmemorativo hasta la escuela, en el cual participaron estudiantes, docentes y representantes, además de muchos amigos que se acercaron para compartir la ocasión.

Acompañamiento musical

La acción fue acompañada por la Banda Virgen del Valle, agrupación que dirigió hasta el año pasado el profesor José Montaño, fallecido y quien también era maestro de la escuela República de Haití.

La actividad siguió con el acostumbrado cumpleaños feliz, en la sede, con la presencia de toda la comunidad educativa.

La directora Hernández informó que a lo largo de la semana se estarán realizando eventos aniversarios, como actividades deportivas, que estarán a cargo de los docentes del área.

También habrá actos culturales, para cerrar el viernes con una caminata, la cual será acompañada por el personal del Instituto Municipal de Deportes, que se encargará de animar la actividad.

Cariño

Hernández dijo que el regalo para la escuela fue que lograron “hacer un cariño” a la estructura con una pintura de la fachada y las columnas. También pintaron un mural, que llevaron a cabo con el aporte de la alcaldía y de empresas privadas.

Agradeció el trabajo del personal de la escuela, al ser quienes hicieron el trabajo. “Tenemos una institución que no se rinde, que está trabajando, a pesar de que muchas personas pasen por los alrededores y crean que no. La República de Haití está viva, trabajando con amor y empeño, para brindar a nuestros estudiantes una educación de calidad”.

Sucre / Yumelys Díaz