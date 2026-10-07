VV Anaco homenajeó a Machado bajo la expectativa de su retorno al país

Con gaitas margariteñas y galerones dedicados a María Corina Machado la dirección ejecutiva de Vente Venezuela (VV) en el municipio Anaco, en la zona centro del estado Anzoátegui, celebró el cumpleaños de la líder del partido azul en un ambiente de alegría y expectativa por el retorno de la dirigente opositora que actualmente se encuentra en Panamá.

El toque musical estuvo a cargo del grupo Tierra Firme, encabezado por el vocalista Carlos Álvarez, conocido como "El Pelotero", quien se midió en un contrapunteo con Agustín Olivo "El Pollo de Oriente" para rendirle homenaje a la Premio Nobel de la Paz. Junto a ellos estuvieron los músicos Leo Brito, Santiago Bonilla y Pablo Torres.

La actividad festiva que formó parte de las celebraciones que a nivel nacional organizaron los dirigentes de VV por los 59 años de Machado, se realizó en la sede del partido y contó con la asistencia de militantes de esa organización política y de otros factores opositores.

El retorno de Machado mantiene a la expectativa a sus seguidores y según los reportes de su equipo, la líder de la oposición venezolana ha intentado regresar al país en al menos siete ocasiones desde que salió de manera clandestina de Venezuela, en diciembre de 2025, para viajar a Noruega a recibir el Premio Nobel de la Paz.

Agenda

Luego de entonar el cumpleaños feliz se dio inicio al conversatorio "Sabes verdaderamente quién eres"?, que tuvo como ponente a Rubén Herber.

El coordinador municipal de VV en la ciudad gasífera, Julio Itriago, informó que a las 5:30 de la tarde realizarían una asamblea de ciudadanos en la calle La Florida del sector Las Vegas, y el viernes, 9 de octubre, tendrán una actividad similar en lq comunidad Simón Bolívar.

"Mañana tendremos una jornada de afiliación en el sector Chacaíto. Tenemos mucha receptividad entre los vecinos que cada día ratifican su deseo de cambio y organización ciudadana. Seguimos fortaleciendo las estructuras de base en Anaco y trabajando por la libertad del país y, por supuesto, esperando el regreso de María Corina Machado", expresó.

Anaco / Danela Luces