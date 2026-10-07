Hidroven activó un cronograma para abastecer de agua a sectores de Playa Grande en Bermúdez

La Hidrológica Venezolana (Hidroven) emitió un cronograma de maniobras de distribución de agua en Playa Grande, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, la zona más poblada y la más golpeada de la parroquia Bolívar con los bajos niveles del embalse Clavellinos, lo cual afecta el abastecimiento de agua a través de la línea El Carupanero.

El cronograma regirá de martes a viernes, con una aplicación cada 15 días. Los martes se distribuirá agua a las calles Las Mercedes, Sucre, Mi Delirio, Hato Romar 4 y PTJ, en horario de 12:00 pm hasta las 6:00 am del miércoles. Ese mismo día se abastecerá a Hato Romar 1 y La Parrilla, de 6:00 am hasta las 6:00 pm (miércoles) y Hato Romar 2, Las Mallas (completa), de las 6:00 pm hasta las 6:00 am del jueves.

El jueves habrá bombeo para Playa Grande Arriba, de 6:00 am hasta las 6:00 pm. También para Hermanitos del Roldán y Valle Hondo de 6:00 pm hasta las 6:00 am del viernes. Cerrarán el viernes con abastecimiento en los Bloques de Playa Grande del 7 al 10, de 6:00 am hasta 4:00 pm. Ese mismo día le corresponderá a Londres de 4:00 pm hasta 1:00 am del sábado.

Quejas

A pesar de los esfuerzos por organizar e informar sobre la distribución del agua por tubería, en algunos sectores seguían las deficiencias.

Este es el caso de La Vivienda, donde el agua comenzó a llegar el martes en la noche y avanzado el miércoles seguía sin llegar a todas las viviendas.

Laura Moreno, habitante de la zona final del sector, dijo que tuvo que estar toda la noche cargando agua porque era muy poca y, además, estaba llegando sucia.

Otra usuaria, Luisa González, señaló que también tendrá que comprar agua esta semana, porque a su casa no llegó. "Uno se entera que hay agua porque otros comentan, porque uno se queda esperando que salga aunque sea un hilito para abastecer y no ocurre, y lo peor es que ni se cumplen las 12 horas que supuestamente están dando".

Sucre / Yumelys Díaz