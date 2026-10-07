Presentarían nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores por presuntas torturas a estadounidenses

Fiscales federales de Nueva York se preparan para presentar nuevos cargos contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por la presunta tortura de estadounidenses que estuvieron bajo custodia del Gobierno venezolano en los últimos años, según reveló CNN, este miércoles, que cita a varias personas familiarizadas con la investigación.

Las fuentes indicaron que el anuncio podría producirse tan pronto como este jueves. Los cargos se relacionan con lo que el Gobierno estadounidense ha calificado como la detención ilegal de más de una docena de ciudadanos de su país en cárceles venezolanas, durante el período en que Maduro lideró lo que Washington describe como un régimen represivo.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente los cargos.

Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York desde su captura en Caracas por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026. Ambos se declararon no culpables de los cargos por narcotráfico y terrorismo que ya enfrentan en el Distrito Sur de Nueva York.

Las denuncias de torturas contra estadounidenses presos en Venezuela no son nuevas. En julio, un juez federal de Miami otorgó 314 millones de dólares en indemnizaciones a tres estadounidenses que fueron encarcelados y presuntamente torturados, y alegaciones similares son investigadas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El Gobierno venezolano ha negado históricamente que persiga a ciudadanos estadounidenses.

Puerto La Cruz / Redacción Web