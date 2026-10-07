Voz Comunitaria | Vecinos denuncian abandono en carrera 11 Sur de El Tigre (+Fotos)

Vecinos de la carrera 11, entre calles 24 y 25 del sector Pueblo Nuevo Sur de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, reportan las condiciones de abandono en las que se encuentra la vialidad en este tramo, donde la arena y la maleza se han acumulado y consolidado durante años.

En esa localidad hacen vida al menos 70 familias y según lo que recuerdan los habitantes ninguna autoridad les ha tomado en cuenta para ejecutar planes de asfaltado.

"Yo estoy aquí desde los cinco años y esa calle nunca la han asfaltado. El único que le metió la mano fue Ernesto Paraqueima (exalcalde), que la limpió durante un operativo de mantenimiento en las carreras. De ahí hasta hoy nada que ver", comentó el morador Douglas Ríos.

Camino anegado

El vecino agregó que en la época de lluvias la situación se complica debido a las anegaciones que se generan por el desnivel en la vía de tierra, la cual impide el fluir de las aguas pluviales.

"Es un problema porque nadie puede pasar por allí. Hasta la rodilla llega el agua", añadió el vecino.

Solicitud

Ana Romero, otra residente de la zona, elevó una petición al gobierno para que destine una mayor atención a la comunidad.

"Pedimos asfalto, al alcalde, al gobernador, a cualquier autoridad, que nos ayuden a recuperar esta calle, porque si en condiciones normales se ve fea, imagínate lo que pasa cuando llueve, esto es un lodazal", manifestó Romero.

El Tigre / Damary Díaz