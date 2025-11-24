Vuelos entre España y Venezuela se mantendrán suspendidos al menos hasta el 1 de diciembre

La cancelación de vuelos desde y hasta Venezuela anunciada por siete aerolíneas el pasado fin de semana, generó incertidumbre entre centenares de pasajeros que tenían previsto viajar durante la presente semana.

Aunque la mayoría de las líneas fijaron para el jueves 27 y el viernes 28 la fecha tope para retomar sus actividades en el país, lo cierto es que la situación de emergencia se extenderá por, al menos, unos días más en el caso de las rutas entre Madrid y Caracas.

Este lunes, la compañía aérea, Iberia anunció que mantendrá la suspensión de sus vuelos hasta el 1 de diciembre, pero se continuará monitoreando las causas de la cancelación y se decidirá si se extiende la fecha.

El pasado viernes las autoridades del sector aéreo de EE.UU. llamaron a las empresas del sector a “extremar la precaución” al momento de sobrevolar Venezuela, ante la “situación potencialmente peligrosa en la región” en medio de la escalada de tensiones y el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Plan de contigencia

Fuentes del sector aeronáutico consultadas por El Tiempo señalaron que “todas las operaciones desde y hacia España se mantienen canceladas” al menos hasta el inicio de diciembre.

Sobre la existencia de un plan de contingencia para ayudar a los pasajeros a solventar el problema generado, apuntaron que en el caso de las operadoras de Colombia se ofreció “cambiar los vuelos para Cúcuta” pero en relación a las rutas desde España que “ahora es muy grave, no hay alternativas, a no ser vía Panamá, y la aerolínea Copa, la cual no se va a dar abasto”.

Las líneas Air Europa y Plus Ultra suspendieron sus vuelos entre Madrid y Caracas previstos para este martes.

Asimismo, la compañía aeronáutica Estelar emitió un comunicado este lunes para informar la suspensión de los vuelos programados para los días 24, 26 y 28 de noviembre en las rutas Madrid-Caracas-Madrid, debido a “motivos operacionales del proveedor aéreo Iberojet”.

“Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes ocasionados. Estamos trabajando en la reprogramación de nuestro itinerario ES894 Madrid-Caracas y ES895 Caracas-Madrid”, apuntó el texto.

