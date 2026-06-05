Tras 17 días de espera, restituyeron energía 220v en el sector La Caraqueña

Luego de 17 días de espera, restituyeron la fase 220v en la calle España del sector La Caraqueña, en el municipio Sotillo.

Según reportaron vecinos consultados, una cuadrilla de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) acudió a la comunidad la noche del 29 de mayo e instaló el transformador que requerían para suministrar los dos tipos de energía en la zona (110v y 220v).

La semana pasada, algunos de los afectados denunciaron a El Tiempo que habían reportado la situación en numerosas ocasiones y que ya sumaban dos semanas sin respuesta de parte de la empresa estatal.

"Gracias a Dios vinieron el viernes en la noche y ahora sí tenemos las dos fases. Sin embargo, el lunes de esta semana, uno de los transformadores empezó a botar aceite y tuvieron que venir a corregir esa falla también", expresó el vecino Adrián Rodríguez.

Cabe recordar que fueron 40 familias, que habitan en la calle España, entre las San José y Santa Rosa, las que se vieron perjudicadas por el problema en el sistema eléctrico.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez