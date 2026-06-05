Coalición Sindical se concentró en la plaza Bombón para exigir aumento salarial

Representantes de los distintas organizaciones agrupadas en la Coalición Sindical del estado Anzoátegui se concentraron, este miércoles 3 de junio, en la plaza Bombón de Barcelona, municipio Simón Bolívar, para exigir nuevamente un aumento salarial.

Dirigentes del sector educativo, salud y petroleros, entre otros, hicieron un llamado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que finalmente decrete un incremento acorde al artículo 91 de la Constitución Nacional. Algunos también hicieron énfasis en la solicitud de un llamado a elecciones.

Los dirigentes, además, mostraron inconformidad con que remuneración mensual de los trabajadores públicos basada en bonos que no tienen incidencia en el cálculo de las prestaciones.

Agregaron que el llamado ingreso mínimo integral tampoco les alcanza para cubrir el costo de la canasta básica, que de acuerdo al Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) supera los 700 dólares.

Lucha

Juan Cedeño, miembro del Sindicato de Trabajadores Obreros de la Universidad de Oriente (Soudo), enfatizó que la lucha que tienen por mejores ingresos es diaria.

"Nosotros no estamos mendingando. Estamos peleando por nuestros derechos laborales. Que sea un salario digno. Le hago un llamado a la presidenta Delcy Rodríguez, al ministro del Trabajo y a todos aquellos del alto gobierno que se quiten la careta de una vez y nos de el aumento que merecemos todos los trabajadores de la administración pública y de la privada", expresó.

También cuestionó que antes los empresarios privados abogaban por un incremento del salario, pero, según dijo, ahora se niegan. "Los bonos no son salario. La canasta básica está ya sobre los 700 dólares", añadió.

Yovanni Yaguaracuto, quien habló como miembro de la directiva de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui) aprovechó para tocar el tema del aumento del pasaje en transporte público a 140 bolívares. A su juicio, no tiene sentido que dicha tarifa esté por debajo del salario mínimo (130 bolívares) y responsabilizó al gobierno nacional de un posible de ausentismo laboral por esta situación.

Elecciones

Aunado al tema salarial, voceros como Luis Reyes, del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunep-Sas), exigen que se convoquen unas elecciones.

"Ya no aguantamos más esta situación de crisis que estamos viviendo los trabajadores y el pueblo en general", finalizó.

Barcelona / Javier A. Guaipo