Urepanz: se está haciendo costumbre que en cada quincena haya un problema con las plataformas bancarias

El presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), José Hurtado Moy, se quejó de las constantes fallas que presentan las entidades bancarias en las que tienen sus cuentas los trabajadores de la administración pública.

"Tenemos un problema grave con el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco de Venezuela porque se está haciendo costumbre que en cada quincena haya un problema con las plataformas bancarias y si el trabajador está cobrando $40 de cestaticket, con la constante alza del dólar, cuando va a cobrar termina perdiendo hasta $5 de su ingreso", expresó.

Según Hurtado Moy, esta cantidad pareciera poca, pero cuando se mide con el ingreso mensual de Bs 130, menos de $0.30, se visualiza el valor de este bono.

"Este ingreso extraordinario, que es la cestaticket, coadyuva el fortalecimiento del salario, del ingreso para que puedan mitigar las necesidades del trabajador y le están arrebatando $5 por la ineficiencia del gobierno", aseguró.

Migración

Por otro lado, el representante gremial aprovechó de hacerse eco, una vez más, del tema de la migración del personal de la gobernación al ministerio de Educación, lo cual ocurrió en 2022.

"Desde ese momento a un gran número de trabajadores les dieron cargos por debajo de los que tenían en gobernación. Los jubilados perdieron beneficios. Por lo menos, tenemos el bono recreativo que no lo cobran, la cestaticket que no la cobran pero más aún, hasta el Bono de Guerra está por debajo de lo que cobran los otros ministerios, gobernaciones y alcaldías", enfatizó.

Según Hurtado Moy, se calcula una merma de aproximadamente 20% en esta bonificación, lo cual afecta el patrimonio del trabajador y su familia.

"Nosotros hemos elevado esta denuncia a la Defensoría del Pueblo, a la procuraduría del estado, al despacho del gobernador y hasta la fecha no hay pronunciamiento de nadie. Esto es una violación de derechos fundamentales, derechos humanos y el derecho al salario", dijo.

Para resolver los problemas laborales, el dirigente considera que es necesario ir a un proceso constituyente, en donde existan trabajadores para que defiendan sus derechos.

Barcelona / Elisa Gómez