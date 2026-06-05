Futpv: 11 petroleros de Anzoátegui siguen privados de libertad

Al menos 11 trabajadores de la industria petrolera del estado Anzoátegui siguen detenidos por "razones políticas", en el Centro Penitenciario Yare II, en Miranda.

Así lo informó el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, quien recordó que las últimas excarcelaciones se produjeron el pasado 19 de mayo.

"Desde ese entonces no han sido excarcelados más trabajadores petroleros. Exigimos la libertad plena de los compañeros y que sean incorporados a sus puestos de trabajo de inmediato", señaló.

De acuerdo con la lista de presos que maneja el dirigente, los petroleros anzoatiguenses que siguen tras las rejas son Freddy Hernández, César Cifa, Carlos Mujica, Alberto Centeno, Iván Millán, Ronny Rojas, George Guerra, Carlos Peralta, Rainier Mazzetti, Mario Mujica y Daniel De Caro.

Medida correcta

Bodas, quien suministro la informacion desde el municipio Sotillo, insistió en que los trabajadores de la industria que fueron excarcelados bajo medidas cautelares (presentación mensual en tribunales de Caracas), deben recibir "libertad plena".

"Además, hemos visto con preocupación que a estos trabajadores excarcelados con régimen de presentación, Pdvsa no les ha dado respuesta para su incorporación a los sitios de trabajo. Exigimos a Héctor Obregón, presidente de Pdvsa, y toda la junta directiva, que incorporen a todos los trabajadores a sus puestos", reiteró el secretario general de la Futpv.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez