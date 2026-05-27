VP realizará actividades para conmemorar noveno aniversario del asesinato de César Pereira

Desde el partido Voluntad Popular (VP) en Anzoátegui tienen previsto realizar varias actividades este jueves, 28 de mayo, para conmemorar el noveno aniversario del asesinato del joven César Pereira.

Rafael Bottaro, coordinador de organización de la tolda naranja en la entidad, informó que a las 9:00 am se realizará una misa en la iglesia María Auxiliadora, ubicada en Lechería, específicamente en la calle que lleva el nombre del joven dirigente que murió en el marco de las protestas de 2017.

El vocero añadió que a las 4:00 pm tienen en agenda llevar a cabo un acto de homenaje, junto a la escultura de Pereira, situada en el sector El Peñón del Faro. Finalmente contarán con un acto central en la plaza de Puerto Príncipe, desde las 6:00 pm.

Recuerdo vivo

A juicio de Bottaro, es importante mantener el recuerdo vivo de todos aquellos que lucharon por un cambio en la nación.

"Hubo muchos que pusieron su esfuerzo, pero qué es lo más que puedes dar, la vida. Y muchos la dieron por el sueño de un país mejor", expresó.

El dirigente afirmó que las convicciones de César Pereira apuntaban hacia tener una Venezuela de oportunidades, a la vez que rememoró que su muerte se dio luego de que un funcionario de la Policía del estado Anzoátegui (Polianzoátegui) le disparara con un arma de fuego mientras era parte de las manifestaciones en El Peñón del Faro.

Finalmente indicó que las actividades no contarán con presencia de familiares de Pereira, ya que están en el exterior, aunque enfatizó que todo aquel que se quiera sumar será bienvenido.

Barcelona / Javier A. Guaipo