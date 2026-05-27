Culminan bypass de 30 pulgadas para optimizar el servicio de agua a 160 mil familias en Cumaná

El ministerio de Aguas culminó la construcción de un bypass de 96 metros de tubería de 30 pulgadas de diámetro. La obra de infraestructura hidráulica tiene como objetivo central optimizar el servicio de agua potable para más de 160 mil familias de las parroquias Valentín Valiente, Santa Inés y Altagracia, en Cumaná, estado Sucre.

Según la nota del organismo, difundida desde su sede en el municipio Sucre, la obra civil garantiza la distribución de 700 litros de agua por segundo a 38 comunas.

La acción requirió un despliegue técnico y la activación de un equipo multidisciplinario que cumplió rigurosamente con cada una de las etapas previstas en el proyecto, garantizando la viabilidad técnica y la correcta ejecución.

Las labores contemplaron intensas jornadas de excavación, cortes, soldaduras, traslado de maquinaria pesada y el ajuste preciso de piezas de gran escala.

Ingeniería

La fase cumbre de la operación consistió en la instalación y ensamblaje de una pieza tipo “T”, la cual unió de manera perfecta dos válvulas de 30 pulgadas de diámetro. Estas conexiones se acoplaron tanto a la entrada como a la salida de la tubería del tanque de almacenamiento de la planta potabilizadora Juan José Codallo.

Asimismo, el personal técnico reforzó con cordones de soldadura de alta resistencia la salida que alimenta la conexión desde el tanque hacia los alimentadores de Tres Picos y Zona Industrial.

Gracias a esta maniobra de ingeniería, se logra mantener de forma constante y eficiente la circulación de 700 litros de agua por segundo, a través de la red de distribución general.

Este caudal estratégico abastece de forma directa a 381 consejos comunales agrupados en 38 comunas, atendiendo a sectores populares como El Peñón, El Bosque, Santa Eduvigis y Puerto de La Madera, entre otros.

Sucre / Corresponsalía