Rehabilitaron la escuela Eulalia Ramos de San Juan de las Galdonas

En una labor conjunta entre el ministerio de las Comunas y la alcaldía del municipio Arismendi, se realizó la rehabilitación de la escuela Eulalia Ramos de Chamberlain, ubicada en la comunidad de El Limón, perteneciente a la Comuna Horizonte de Paria, parroquia San Juan de las Galdonas, en el estado Sucre.

La escuela recibió refacciones en varias áreas, entre ellas la sustitución de techos, gracias al financiamiento directo del ministerio de Comunas y los Movimientos Sociales, a través del Servicio Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Safonapp), reafirmando el compromiso del Estado con la autogestión comunitaria.

Apoyo

Por su parte, el alcalde de Arismendi, José Guerra, desplegó personal técnico y cuadrillas operativas, para brindar el acompañamiento logístico y la mano de obra calificada necesaria para garantizar que los trabajos se cumplieran con los más altos estándares de calidad.

El abordaje de la Escuela Eulalia Ramos de Chamberlain, fortalece el sistema educativo en la periferia del municipio, asegurando que la infraestructura escolar se encuentre preparada para recibir a la matrícula estudiantil en condiciones óptimas y seguras.

Sucre / Corresponsalía