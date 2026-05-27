Trabajadores del hospital Razetti de Barcelona esperan respuesta de las mejoras laborales (+Fotos)

El delegado de prevención del Complejo Hospitalario Dr. Luis Razetti de Barcelona y coordinador general del Movimiento de los Trabajadores de la Salud (Motrasalud) en Anzoátegui, Edisson Hernández, manifestó este miércoles, que continuan en espera de respuestas sobre las diversas mejoras laborales que han solicitado ante el Ejecutivo estadal.

En primer lugar, Hernández recordó las debilidades que presentan con el servicio de transporte para el personal. Aseguró que desde 2020 solo cuentan con dos unidades, una para Barcelona y otra para Puerto La Cruz, las cules no dan abasto.

"Además de que no cubren la demanda, todos los días el trabajador pregunta si hay transporte porque ahora se la pasan accidentados los carros. Entre 2013 y 2014 había seis autobuses, que casi dejaban a los trabajadores en la puerta de su casa porque hacían los recorridos como era debido. Nosotros hemos exigido que nos incorporen seis para hacer un total de ocho, con el objetivo de que dos sean incluidas nada más para la zona rural de San Diego-El Rincón, que tiene una población bastante grande de 700 trabajadores aproximadamente, pero no ha habido respuesta", expresó.

Para el representante gremial este tema se agudiza con el paso del tiempo, sobre todo, por el incremento de las tarifas del transporte urbano para movilizarse de manera particular.

"Con el nuevo aumento del pasaje que comienza a partir del 1ro de junio, el gobierno nacional ha realizado 10 aumentos en el lapso de cuatro años para acá. Mientras el trabajador, no ha recibido aumento salarial, sino de bono que no tiene incidencia salarial en nada", mencionó.

Más solicitudes

Por otro lado, Hernández manifestó que le han solicitado al Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz) la dotación de los equipos de protección personal para todos los trabajadores, en especial, para las camareras y aseadores que suelen recoger los desechos.

"Ellos recogen la basura con su misma ropa personal, con el riesgo de contraer alguna enfermedad y contagiar a su familia porque tampoco no tienen un cuarto de descanso, ni un baño digno donde se puedan bañar y descontaminarse antes de ir a casa".

De igual manera, comentó que piden que los cuartos de descanso de todos los trabajadores se encuentren en óptimas condiciones, climatizados y con nuevos colchones.

Asimismo, solicitan que haya médico ocupacional en este centro hospitalario para el personal y la implementación de horarios especiales para los trabajadores que así lo deseen, con el objetivo de paliar el costo del pasaje.

"Por eso es que el llamado es al gobernador del estado. Le exigimos una reunión con los trabajadores para plantearle toda la situación que estamos viviendo en el hospital", resaltó Hernández.

Según la representante gremial, la única respuesta que han recibido hasta ahora, ha sido la colocación de un transporte para el personal de guardia los días domingo.

"En el tema del transporte, lo que hicieron fue prestar un autobús de Saludanz para que haga los recorridos los días domingo en la noche. Es una sola unidad que hace doble ruta: Barcelona y Puerto La Cruz, comenzaron este domingo que pasó", enfatizó Hernández.

Infraestructura

De igual manera, Hernández reiteró el llamado para que se atiendan los problemas de infraestructura del nosocomio.

Como caso más reciente, nombró la fisura que ha provocado una filtración en el techo del quirofanito área, que señaló, es utilizada para atender las emergencias, como las de pacientes politraumatizados que deben ser atendidos quirúrgicamente.

Barcelona / Elisa Gómez