Voz Comunitaria | Vialidad deplorable complica la vida de habitantes del sector 12 de Octubre de Peñalver

Residentes del sector 12 de Octubre, ubicado en el municipio Peñalver del estado Anzoátegui, denunciaron el maltrecho estado de su vía Principal, la cual, según sus testimonios, lleva más de 10 años sin recibir una repavimentación y agrava sus problemas respecto a otros servicios.

Yelitza Mata, líder de la comunidad 12 de octubre, explicó cómo las condiciones en las que se encuentra la calle complican el traslado de las cisternas de agua, las cuales cobran ocho dólares por cada viaje, necesario hasta sus hogares.

Yilenis Rondón, jefa de calle, se enfocó en los reiterados llamados hechos al gobernador y a la alcaldesa en el pasado y recordó cómo incluso participaron en la consulta popular del pasado 8 de marzo. A pesar de proponer un proyecto para rehabilitar la calle Principal, resultó ganador una propuesta de otra comunidad.

Julia Velásquez, señaló como una de las fallas en la zona, los deteriorados postes de luz. Contó que por los propios residentes tuvieron que reforzar uno de ellos con cemento en la base porque estaba ladeado y temían que se cayera. Los consultados concordaron en que reiteraban su llamado a las autoridades para solventar estas complicaciones.

Puerto Píritu / José Vásquez (Pasante USM)