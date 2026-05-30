Reportan al menos ocho muertos y varios heridos tras choque entre una gandola y un bus en Clarines

Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado 30 de mayo en la curva Juanita Mota del sector Mini Finca, ubicada en la Troncal 9, entre Clarines y Boca de Uchire, estado Anzoátegui, donde colisionaron un bus y una gandola. El siniestro dejó varias víctimas fatales y lesionados.

De acuerdo con un primer reporte, difundido por el sistema Región Estratégica Daños y Análisis de Necesidades Oriental (Redan) y la Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades de Anzoátegui (Zoedan), se maneja una cifra de ocho personas fallecidas. Los heridos, cuyo número no fue precisado, fueron trasladados de emergencia al hospital de Clarines.

En el sitio se encuentran comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Protección Civil (PC), quienes realizan las labores correspondientes.

Las causas del accidente aún no han sido determinadas. Se espera que las autoridades ofrezcan más detalles del suceso.

Clarines / Redacción web