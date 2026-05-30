Fuertes lluvias volvieron a inundar calles de La Encantada en Nueva Barcelona

Las intensas precipitaciones registradas este sábado en la zona norte del estado Anzoátegui provocaron nuevas inundaciones en el sector La Encantada, ubicado en Nueva Barcelona, donde vecinos denunciaron que los problemas de drenaje continúan sin solución a pesar de los recientes trabajos de asfaltado que se realizaron en la comunidad.

Andreina Arias, residente de la zona, explicó que a finales del año pasado las calles fueron rehabilitadas, pero aseguró que la obra no resolvió el principal inconveniente que enfrentan los habitantes durante la temporada de lluvias. “El problema persiste: la anegación de las calles durante el invierno. No se explica si se supone que hicieron un estudio topográfico para canalizar mejor las aguas”, señaló.

La vecina acotó que cada aguacero vuelve a convertir las vías en lagunas, dificultando la movilidad de conductores y peatones.

Arias también atribuyó parte de la situación a las fallas que, según dijo, presenta la estación de Bombeo Bienestar, ubicada en la avenida El Ejército, al lado del supermercado Aikoz. “Se la pasa mayormente fuera de servicio por problemas en los equipos, ocasionando que las aguas negras se rebosen en las casas y que empeoren situaciones como estas”, afirmó.

Vecinos hacen un llamado a la alcaldesa de Barcelona, Sugey Herrera, a atender los problemas que siguen afectando a la comunidad capitalina y evitar el deterioro del asfaltado "que tantos años se esperó".

Barcelona / Carlos Morales