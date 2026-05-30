Venezuela acusa a Guyana de promover una “narrativa falsa de conflicto” en torno al Esequibo

El Gobierno de Venezuela emitió este sábado un comunicado en el que rechazó las recientes acusaciones formuladas por Guyana sobre supuestos incidentes armados ocurridos en algunos sectores del río Cuyuní, asegurando que no existe evidencia verificable que respalde señalamientos contra el país.

En el documento, Caracas denunció lo que calificó como una nueva operación de manipulación promovida por las autoridades guyanesas, con el propósito de construir una narrativa de conflicto relacionada con la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Según la administración venezolana, se trata de una estrategia recurrente orientada a generar escenarios artificiales de tensión y desacreditar la posición venezolana en la disputa.

Asimismo, el Ejecutivo señaló que las acusaciones coinciden con recientes acontecimientos vinculados al diferendo territorial y con declaraciones de autoridades de Guyana sobre la participación de aliados internacionales y organismos de inteligencia extranjeros en el manejo de estos hechos. A juicio de Venezuela, esto evidencia un intento de internacionalizar una situación que considera de carácter bilateral.

El comunicado también advierte sobre los riesgos de difundir versiones basadas en especulaciones y montajes comunicacionales, al tiempo que rechaza categóricamente cualquier acción que pueda aumentar las tensiones entre ambos países. Caracas insistió en la necesidad de preservar los principios de buena vecindad, respeto mutuo y solución pacífica de las controversias.

Finalmente, Venezuela reafirmó su compromiso con la paz y reiteró que el Acuerdo de Ginebra de 1966 constituye el único instrumento válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria a la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba.

Caracas / Redacción web