Marco Rubio: el sector petrolero venezolano se profesionaliza por primera vez en la historia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la industria petrolera venezolana está experimentando un proceso de profesionalización sin precedentes, un cambio que, según afirmó, traerá beneficios directos para la población del país.

Las declaraciones fueron difundidas por la Embajada de Estados Unidos en Venezuela a través de su cuenta oficial en la red social X.

“El sector petrolero se está profesionalizando por primera vez en la historia. Esto va a beneficiar al pueblo venezolano. Están vendiendo petróleo en el mercado a precios de mercado”, expresó Rubio en el mensaje compartido por la representación diplomática estadounidense.

Cabe mencionar que la diplomacia estadounidense considera que el sector energético venezolano está adoptando prácticas comerciales más transparentes y alineadas con los estándares internacionales.

Washington / Redacción web