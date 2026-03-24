Voz comunitaria | Vecinos solicitan limpieza de gran terreno enmontado entre sectores de El Tigre

Entre los sectores Meneven y 12 de Octubre del municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui se ubica un gran terreno lleno de maleza, en el que registran quemas constantes y acumulación de basura. Quienes residen en los alrededores solicitan una limpieza adecuada para frenar estos y otros problemas que padecen al vivir frente al monte.

Las características rurales de este espacio contrastan con el área urbana que ocupa. De allí frecuentemente se desprenden cortinas de humo por los incendios de vegetación y desperdicios que vuelan por los aires hasta llegar a las viviendas cercanas, según comentó Jorge Mendoza, habitante de Meneven.

Cruz Rivas, quien reside en el mismo sector, agregó que durante años la responsabilidad sobre el terreno ha quedado desentendida, pues no saben si pertenece a la empresa PDVSA, al Gobierno Municipal o a algún tercero.

Mencionó que pocas veces la Alcaldía de Simón Rodríguez ha enviado sus cuadrillas para labores de desmalezamiento en el sitio. Afirmó que la última vez que lo visitaron fue el año pasado, pero el trabajo no se culminó y sólo quedó en promesa.

Un miedo latente de la comunidad es que vuelva a ocurrir una situación alarmante como en diciembre de 2024, cuando en esta alta vegetación hallaron el cadáver calcinado de una mujer, reportada como desaparecida.

El Tigre / Damary Díaz