Voz Comunitaria | Vecinos exigen que el servicio del aseo urbano sea constante en la Urb. Guanire (+Fotos)

Ver camiones del aseo urbano dos veces por semana es una realidad que no se vive, desde hace 20 años, en la urbanización Guanire, en Puerto La Cruz.

Vecinos consultados afirman que esta era la frecuencia con la que pasaban por la zona los camiones recolectores de desechos, mientras que ahora "no se sabe ni el día" que visitarán el lugar para prestar el servicio.

Ante esto, muchos se han visto en la necesidad de trasladar sus bolsas de desperdicios hacia la avenida José Antonio Anzoátegui (antigua Gulf) o al canal principal de la urbanización.

"Hace 20 años venían dos veces a la semana, pero ahora cuando vienen nos sentimos bendecidos, porque la verdad es que no hay días fijos y para dentro de los bloques no pasan, sólo van para algunas zonas de la urbanización. Por eso en varios bloques quitaron el bajante que tenían porque se acumulaba mucha basura y tenían focos de contaminación constantes", expresó la docente Olinda Ramos.

Para la profesional, es necesario que las autoridades locales den con una solución a este problema, ya que esto puede traer enfermedades a la comunidad.

"Hacemos un llamado a que solucionen. Si no hay salubridad, no tenemos higiene, sino un foco de enfermedades constante. Si pasaran al menos dos veces a la semana y por todos los bloques, se resolvería el problema. Ya tenemos muchos años en esto, siempre es inconstante", acotó.

Cronograma

Además de mejorar la regularidad con la que pasan los camiones, el vecino Javier González considera que la empresa encargada de recoger los desechos sólidos debería establecer horarios para que el servicio sea más ordenado.

"Como no hay días fijos y la gente no sabe cuándo van a pasar los camiones, entonces muchos trasladan la basura a la avenida o le pagan a alguien para que lo haga. Aquí hay varias personas que llevan las bolsas si les dan alguna colaboración o alimentos. Llevan la basura en una carrucha", apuntó el comerciante.

Se conoció que estos ciudadanos que ofrecen servicio de traslado de desechos reciben entre 50 y 200 bolívares, dependiendo de la cantidad de bolsas que les den para llevar a los puntos de recolección.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez