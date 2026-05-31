Relanzaron edición digital de la obra “Carúpano: de pujante urbe a ciudad decadente”

En los 25 años de la primera edición de la obra “Carúpano: de pujante urbe a ciudad decadente”, el historiador Ricardo Mata, cronista de la ciudad, presentó este viernes la edición digital, en un acto que se realizó en el hotel Eurocaribe del municipio Bermúdez, estado Sucre, acompañado por investigadores locales, gremios y amigos.

Mata destacó que se trata de una obra que emite un mensaje para la historia de Carúpano, analizada desde el contexto “multidisciplinareidad”, porque recoge los eventos de fuerza relacionados con batallas, pero también recoge otros elementos, como la vida económica, cultural, social y las relaciones comerciales con el Caribe Oriental, Estados Unidos y Europa.

Destacó la vinculación del puerto, a fines del siglo XIX, sus obras e inversión, con servicios que le hicieron ganar en prestigio y movimiento agrícola y comercial, que sintetizan a la ciudad pujante.

La historia

La decadente, dijo Mata, es aquella que, pese a sus servicios, perdió ese liderazgo económico hacia el gobierno de Medina Angarita.

Recordó la importancia que tuvo el Cable Francés, sobre todo ahora que se habla de una iniciativa de Trinidad de instalar y recuperar la ruta de esta instalación para “pegar la fibra óptica”, que tocaría Paria y Carúpano.

Sucre / Yumelys Díaz