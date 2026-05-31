Sucre | Motorizado perdió la vida tras ser impactado por minibús en la Troncal 9 en Bermúdez

Un joven de 31 años perdió la vida en la mañana de este domingo 31 de mayo, cuando la moto que conducía colisionó contra una unidad de transporte público. El hecho ocurrió frente al sector conocido como "Sucre potencia", en la Troncal 9, en sentido Carúpano-Cumaná, en el estado Sucre.

El fallecido fue identificado como Ricardo José Millán Moya, quien residía en el sector Güiria de la Playa, en la zona oeste de Bermúdez.

De acuerdo con el reporte oficial, la moto Bera que conducía Millán fue impactada por un minibús, que era manejado por Miguel Gamboa (55).

Peligro

La zona donde ocurrió el accidente es escenario frecuente de siniestros viales, algunos con saldo trágico. El día sábado otro motorizado perdió el control del vehículo en el tramo carretero y sufrió graves heridas que lo mantienen en el hospital.

Las autoridades locales colocaron tachas reflectivas y un punto de control tras la muerte de una joven universitaria que chocó su moto contra un carro justo frente a la plaza, pero luego lo quitaron y se reiniciaron los accidentes.

Sucre / Yumelys Díaz