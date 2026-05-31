Cierran las urnas en Colombia y comienza el conteo de votos

Los colegios electorales de Colombia cerraron este domingo tras una jornada de ocho horas de votación en la que millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, quien sucederá a Gustavo Petro al frente del Gobierno.

La jornada electoral comenzó a las 8:00 de la mañana y culminó a las 4:00 de la tarde, hora local. Con el cierre de las mesas de votación, la Registraduría Nacional inició de inmediato el proceso de escrutinio para determinar los resultados de la contienda presidencial.

Más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para participar en estos comicios, considerados uno de los procesos electorales más importantes de los últimos años. Las autoridades reportaron una alta afluencia de votantes en distintos puntos del país, por lo que se estima que la participación podría superar el 54,9 % registrado en la primera vuelta presidencial de 2022.

De acuerdo con la legislación colombiana, un candidato será proclamado presidente si obtiene la mitad más uno de los votos válidos. En caso de que ningún aspirante alcance esa cifra, los dos candidatos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio.

La Registraduría Nacional prevé divulgar los primeros resultados consolidados en las horas posteriores al cierre de las urnas, mientras el país permanece atento a la definición de quién liderará Colombia durante los próximos cuatro años.

Bogotá / Redacción web