Critican a Petro por mostrar su voto por Iván Cepeda al inicio de la jornada electoral

El presidente colombiano, Gustavo Petro, desató este domingo las críticas de sectores de la oposición al mostrar públicamente su voto por el candidato oficialista Iván Cepeda a la Presidencia, un gesto que fue calificado como una posible injerencia política.

Tras votar, en el Capitolio Nacional, en Bogotá, el mandatario mostró ante las cámaras el tarjetón marcado a favor de Cepeda, candidato del Pacto Histórico, el mismo partido con el que llegó a la Presidencia en 2022.

"El voto debe ser libre y sin presión", afirmó Petro después de sufragar y agregó que el suyo, "como cualquier otro voto, es una indicación, un mandato que se entrega desde la población misma a quien vaya a dirigir a Colombia".

La oposición criticó que el voto del presidente "debe ser independiente en el proceso electoral", como expresó a EFE el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien consideró improcedente que Petro mostrara públicamente su voto.

"El presidente no puede estar ni haciendo proselitismo en plaza pública como hizo esta semana ni mostrando para que la gente sepa por quién votó, porque es la señal que está dando", manifestó.

También mostraron públicamente su tarjetón marcado otros dirigentes políticos, entre ellos el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien igualmente expresó su respaldo a Cepeda.

"Participar en política se puede, lo que no se puede hacer es participación política indebidamente. Cuando se da plata por el voto, cuando obliga a una persona a votar o cuando se ofrecen beneficios a cambio del sufragio, se incurre en una irregularidad", expresó Benedetti a la prensa.

Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, afirmó que el carácter secreto del voto protege al elector de presiones externas, pero aclaró que cada ciudadano es libre de revelar su elección si así lo desea.

"Cada quien es dueño de su secreto. Si yo quiero revelar mi secreto, estoy en libertad de hacerlo", señaló el jefe del Ministerio Público, quien informó además de que hay 10.461 funcionarios desplegados para controlar el buen funcionamiento de las elecciones para las que fueron convocados más de 41 millones de ciudadanos.

Según el Consejo Nacional Electoral, el delito tipificado como "constreñimiento al sufragante" se da únicamente cuando se "amenace o presione por cualquier medio a un ciudadano con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato", algo que ha sucedido en elecciones anteriores por parte de grupos armados ilegales.

La polémica surge apenas días después de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abriera una investigación de oficio contra Petro por presunta participación en política debido a sus declaraciones y publicaciones relacionadas con la campaña presidencial.

Bogotá / EFE