Voz Comunitaria | Vecinos del sector Inces de El Tigre viven bajo tendidos eléctricos improvisados

Bajo tendidos eléctricos artesanales por la falta de consolidación urbana, viven habitantes del Inces, un sector de pocas calles que se sitúa en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui.

​En el callejón Virgen del Valle y al final de la calle 9, se puede apreciar cómo unos tubos rústicos y hasta pedazos de troncos adaptados por los mismos vecinos sirven de soportes para los delgados cables que se alimentan de la red de la calle principal y suministran la electricidad a por lo menos 15 familias de estas áreas.

​Rayza Moreno, residente del callejón, comentó que estas conexiones irregulares ya cumplieron su vida útil y requieren sustitución inmediata, pues su fragilidad es una angustia constante con cada lluvia o viento fuerte.

​"Es un problema horrible, hace poco tiempo se prendieron esas guayas y agarraron candela. Gracias a Dios no hubo un hecho lamentable. Se atendió a tiempo y pudimos resolver", relató.

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José Guilarte, habitante de la calle 9, refirió que también se trata de brindar un entorno más digno para la comunidad. "Necesitamos que extiendan el tendido eléctrico hasta acá, para quitar todos esos cables que quedan en el aire".

​Promesas incumplidas

​Kellys Torrecilla, una vecina del callejón Virgen del Valle que, a pesar de identificarse, prefirió no mostrarse en cámara, señaló que hace más de un año, durante su campaña electoral, el actual alcalde del municipio, Alberto Gago, supuestamente prometió la adecuación de este sistema. Pero esa fue la última vez que lo vieron por la comunidad.

​"Le dijo al consejo comunal que nos ayudaría con los postes, pero hasta el sol de hoy seguimos esperando. Esa propuesta fue en campaña, porque todo lo hacen en campaña, pero después de que se montan en su puesto se olvidan de que nosotros existimos", comentó.

​Con empates, cintas aislantes y bolsas de plástico, los vecinos continúan ingeniándoselas para mantener el tendido en funcionamiento por cuenta propia. Sin embargo, reiteran su temor de que esta mano de obra improvisada, en algún momento, pueda pasarles factura.

El Tigre / Damary Díaz