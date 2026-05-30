Reactivan campo de pozos que abastecerá de agua a comunidades del municipio Arismendi

En Río Caribe, capital del municipio Arismendi de Sucre, se reportó la activación en 100% del campo de pozos de agua que surte a esa población.

La acción se concretó como parte del programa Obratón Comunal 2026, a través del cual se reanudó por completo el referido sistema hídrico tras estar 14 años fuera de servicio.

En los trabajos, para concretar la activación de los pozos 5, 6 y 8, y lograr operatividad total del campo de agua, intervinieron la Comuna Ecológica Patrimonial Alba Caribe Luna, que aportó recursos aprobados por la Consulta Popular Nacional, la gestión del alcalde José Guerra y la Hidrológica de Venezuela (Hidroven).

Contribución

A estos trabajos se suma el aporte de la Comuna Agropesquera Artesanal Puerto Santo y el pueblo organizado, que financió directamente la activación del pozo Benito, además de poner en marcha el pozo El Chino y la estación de rebombeo junto a Hidroven.

Para el cierre de la actividad se entregó un motor y una bomba nueva que activarán el pozo Medina, beneficiando a cuatro comunidades de la Comuna de Medina y una de la Comuna Flor del Cacao.

La obra de infraestructura hídrica impactará positivamente en la calidad de vida de unos 12 mil habitantes, asegurando el agua potable en esta jurisdicción.

Sucre / Corresponsalía