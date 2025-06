Voz Comunitaria | Vecinos del sector Angostura del municipio Bolívar claman atención de las autoridades

Habitantes del sector Angostura del municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoátegui, claman atención de las autoridades competentes para mejorar su calidad de vida.

En primer lugar, a los vecinos les gustaría que recuperaran la única calle que tiene la comunidad, puesto que las malas condiciones son las que reciben a propios y visitantes.

"El asfaltado ha sido puro ofrecimiento y nada de cumplir. Tenemos años con la vialidad en mal estado y los carros son los más afectados", expresó Eduardo Maza.

La octogenaria Juliana Pérez calcula que son más de 30 años los que tienen con la calle deteriorada, en espera de atención.

Domingo Millán también coincide con este tiempo, al recordar que desde la gestión del gobernador Dennis Balza Ron están las promesas de mejoras de la vialidad.

"Desde ese entonces, esperamos no sólo el asfaltado de la única calle que tiene el sector, la cual tiene salida hacia El Rincón, sino también el embaulamiento de la quebrada, que es otra de las necesidades", dijo Millán.

Trabajo

Y es que con este proyecto, Millán considera que las autoridades se aliviarían del mantenimiento del canal y se reduciría el desbordamiento por la acumulación de maleza y los desechos que suelen bajar, tema que, al parecer, ha causado malestares en los últimos años.

"Hace como dos años vinieron de la alcaldía con un grupo de maquinarias y estuvieron limpiando pero no han vuelto más. El año pasado no hicieron nada y este año no hemos visto a nadie. Hace falta que vengan a limpiar porque muchas personas han perdido cosas en sus casas, por el desbordamiento de la quebrada como consecuencia", comentó José González.

Maza aseguró que en la campaña de las elecciones municipales pasadas, se prometió trabajar de lleno en este canal, por lo que envió un nuevo recordatorio.

"Cuando las elecciones, que ganó la alcaldesa, dijo que iba a mandar a embaular y más nunca. Todavía estamos esperando que se acuerde lo que ofreció", enfatizó Maza.

Por otro lado, los vecinos solicitaron que se trabaje en la rehabilitación de la cancha deportiva y el alumbrado, para su uso nocturno.

De igual manera, dijeron que les gustaría que construyeran un ambulatorio para recibir atención médica dentro de la comunidad.

Barcelona / Elisa Gómez