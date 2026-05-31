domingo
, 31 de mayo de 2026
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Vecinos del sector La Florida, en Güiria, piden culminación de obra de colector

mayo 31, 2026
Vecinos del sector La Florida, en Güiria, piden culminación de obra de colector / Fotos: Otto Irazábal

Habitantes del sector La Florida de Güiria, en el municipio Valdez del estado Sucre, pidieron a las autoridades de la Hidrológica de Venezuela (Hidroven) que aceleren las gestiones para la reparación de un colector caído y que causa graves problemas de salubridad en las viviendas de la comunidad.

Elia Calzadilla, habitante de la zona, explicó que abrieron los huecos para ejecutar los trabajos; sin embargo, no han culminado por la falta de tubos.

Acotó que la situación se presentó cuando la tubería se taponó y causó la caída del colecto. Asimismo, dijo que aunque reconoce el trabajo del equipo de la hidrológica, carecen de recursos y eso ha dificultado que finalicen la obra.

Sostuvo que les informaron que en Cumaná ya está el material y deben ir a buscarlo para concretar el trabajo, que afecta a 120 familias que viven en el barrio. Afirmó que hay problemas graves en las casas, donde se producen derrames y se multiplica la insalubridad.

Celeridad

Muchos vecinos dicen que el agua potable llega con malos olores y aspecto sucio, por eso el motivo de su preocupación.

Juana Martínez, otra residente, deploró la acción de las autoridades, que cree se han dedicado a engañarlos con la culminación del trabajo, que ya lleva un año.

"Lo que pedimos es que nos digan la verdad, si nos van a ayudar o no. Es lo que pedimos para la comunidad".

Sucre / Yumelys Díaz

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