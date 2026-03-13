El Tiempo en la calle | Vecinos de Maneiro en Nueva Esparta pasan más de 40 días sin agua

Para los vecinos de las diferentes comunidades del municipio Maneiro, en el estado Nueva Esparta, el suministro de agua es un dolor de cabeza. Ciclos de más de 40 días y la poca presión hacen que almacenar el recurso hídrico sea una misión imposible. Como para la mayoría de los margariteños, abastecerse es cuestión de dinero y paciencia.

José Ramos, habitante del sector El Potrero del municipio Maneiro, aseveró que los ciclos de agua en su zona sobrepasan los 40 días, por lo que regularmente acuden a camiones cisterna. "Tenemos que estar constantemente comprando y gasto 10 dólares en mil litros; eso para el que no gana bien es demasiado". Asimismo, dijo que el aseo urbano pasa cada dos semanas y lo peor es que ahora cobran carísimo por un mal servicio.

Luis Díaz, residente de El Hato, municipio Maneiro, aseguró que el gran problema del sector es el suministro de agua. "Cada vez que ponen el agua no tiene fuerza para llegar a la comunidad; son seis días y nunca tiene presión para llegar. Sólo recogemos un poquito y del resto hay que comprar agua en cisternas". Díaz afirmó que mensualmente tiene que comprar un camión cisterna de 10 mil litros que tiene un costo de 40 dólares, pero esto no es suficiente para cubrir los 30 días del mes.

Félix Acosta, vecino de Las Casitas de Pampatar, municipio Maneiro, manifestó su descontento por las constantes fallas eléctricas. Relató que en la madrugada no puede descansar como es debido por los apagones; además, siente temor a que se dañen sus electrodomésticos. También expresó que sus vecinos son irresponsables con la disposición final de la basura, lo que hace que su urbanismo siempre esté lleno de desechos.

"El aseo cumple, pero la gente bota la basura inconscientemente". Sobre el agua, señaló que es un problema común en casi todas las zonas de la Perla del Caribe. "Ya eso es un tema general y crónico en toda Margarita. Aquí o rindes el agua o te quedas seco y sin dinero", puntualizó.

Ante la contingencia en el embalse Turimiquire, estado Sucre, la Alcaldía de Maneiro habilitó el Centro de Distribución de Agua Municipal, ubicado en la Planta de Agua Potable del sector Curiepe, como parte de un plan de contingencia para atender a los maneirenses e insulares ante la complicada situación que viven.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero