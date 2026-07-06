Voz Comunitaria | Vecinos de Macondo en Santa Ana temen caída de postes en terreno socavado

Temerosos. Así viven los vecinos de la calle Principal del sector Macondo de Santa Ana ante las condiciones inseguras por la socavación de un terreno en el que se encuentran al menos tres postes de alumbrado público que prácticamente están sin soporte en sus bases y que podrían colapsar en cualquier momento.

Así lo expusieron a El Tiempo los residentes que viven en el área más afectada, quienes relataron que en reiteradas oportunidades han reportado la situación de peligro ante las autoridades municipales, y, - según sus testimonios, -los funcionarios de la alcaldía se limitan a hacer fotografías del lugar, pero no toman ningún correctivo.

"Hay tres postes que están en el aire. Si se llega a caer uno me va a caer la guaya de alta tensión dentro de la casa y me va a matar con toda mi familia. El problema es que vienen, tiran fotos y más nada. La acera frente a mi casa se cayó y la cuneta del frente se está hundiendo. Hay un poste que lo que tiene abajo es basura y si viene una creciente de agua se cae", relató Diógenes Martínez.

Aseveró que la situación tiene al menos siete años y aunque no ha dejado de solicitar apoyo al gobierno local, encabezado por Freddy Fernández, no ha visto la solución al problema.

Agregó que las lámparas de alumbrado público están todas quemadas y el abandono del sector es notorio.

Su vecina, Liliana Delgado, dijo que en el sector Macondo "todo está muy mal" y que la situación es precaria enfatizando que la erosión en el terreno también está afectando su vivienda.

"Esto tiene como ocho años y no han hecho nada para arreglarlo", acotó.

El ama de casa expresó que nunca ha visto a las autoridades locales recorriendo la zona. "Vinieron hace como cuatro años, vieron la vialidad y no hicieron nada. Aquí ningún carro puede dar la vuelta por el terreno socavado. Todo se lo comieron las lluvias y ahora será peor. Aquí no van a poder pasar ni los burros ni los caballos", dijo al referirse a los riesgos por la inestabilidad del terreno.

También se refirió a la oscuridad que hay en el área y el mal estado de las aceras.

Los postes de alumbrado público están sobre un terreno socavado

Exhortación

La comunidad pide respuesta porque considera que hay un alto riesgo para todos los vecinos y quieren evitar un hecho lamentable, pues todos están conscientes de la amenaza que hay con la llegada de las lluvias y el eventual colapso de los postes y sus posibles consecuencias: la caída de líneas de alta o baja tensión, cortocircuitos, interrupciones del servicio eléctrico y además el riesgo de electrocución para los peatones.

Por tal motivo, exhortaron a las autoridades municipales a atender con prontitud su petición y mejoren las condiciones para todos.

Santa Ana / Danela Luces