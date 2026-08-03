Marcha para Jesús en Carúpano se realizó en medio del fervor y la oración por Venezuela

En Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, se llevó a cabo este 1ero de agosto la Marcha para Jesús, que hasta el año pasado se realizó el 12 de octubre.

La acción consolidó la propuesta de realizar la manifestación religiosa cada primer sábado de agosto de aquí en adelante.

La actividad, que congregó a todas las iglesias cristianas en el municipio, se realizó con una masiva participación, bajo el lema “Venezuela tierra de gracia”, y sirvió para que los asistentes expresaran su fe en Dios.

La multitudinaria manifestación empezó, como ya es costumbre, en el parque Los Molinos y desde allí recorrió la avenida Universitaria hasta la concha Acústica Luis Mariano Rivera.

Paradas

La marcha se realizó con paradas de cánticos y oraciones en la concurrida calle Juncal de Carúpano. Entre plegarias, los marchantes declararon unidad, fe, paz y resiliencia para Venezuela.

A la marcha asistió como invitado el pastor Isidro Rodríguez, misionero de la obra evangélica “Luz del Mundo”, en Cumaná.

La marcha estuvo llena de cantos, alabanzas y momentos de oración colectiva pidiendo por la paz de Venezuela y el estado Sucre.

Resaltó el desborde de fervor religioso de la comunidad cristiana y el civismo durante toda la movilización simultánea que se vivió a nivel nacional.

Sucre / Yumelys Díaz