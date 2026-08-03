10 días después de su último reporte, Jorge Rodríguez publica nuevo balance de los terremotos

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, posteó este lunes 3 de agosto en sus redes sociales un nuevo balance sobre los terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio.

Dicho reporte se da 10 días después de su último parte oficial, publicado el pasado 24 de julio, cuando se cumplió un mes de la tragedia.

Según detalle el boletín informativo, identificado con el logotipo del Plan Venezuela Renace, la cifra de fallecidos por los movimientos telúricos se ubica en 6.125.

En tanto, hay 6.462 personas que han sido rescatadas y 60.992 atendidas en hospitales.

También se detalla que van 287 viviendas entregadas a damnificados, mientras que 43.679 han sido "evaluadas".

El reporte añade que 41.624 viviendas fueron afectadas por los movimientos telúricos, de las cuales 25.325 se encuentran en condición habitable, 9.866 restringidas y 6.433 en alto riesgo.

Hasta los momentos, 346.755 toneladas han sido recogidas de las zonas afectadas, lo que, de acuerdo con los números aportados por Rodríguez, representa el 16,51%.

Caracas / Redacción web