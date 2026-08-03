Venezuela prepara acuerdos pesqueros con Surinam y EE. UU. 

El gobierno nacional adelanta importantes gestiones internacionales destinadas a fortalecer la actividad pesquera del estado Nueva Esparta y en toda la costa venezolana.

Durante un encuentro en Porlamar, municipio Mariño, con pescadores artesanales de gran escala e industriales en la entidad insular, el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, informó sobre los avances en convenios estratégicos orientados a proteger a la flota de altura de la Península de Macanao y abrir nuevas oportunidades de comercialización exterior.

En relación con las alianzas internacionales en la región, el titular de la cartera pesquera anunció que “está listo el acuerdo de firma con Surinam”.

El funcionario explicó que este instrumento legal busca “darle protección a los pescadores artesanales de gran escala de Margarita”, garantizando así un marco de seguridad jurídica para quienes desempeñan sus labores en aguas lejanas.

Asimismo, abordó las gestiones comerciales orientadas al mercado norteamericano. Loyo señaló que se ha “informado temas vinculados al NOAA, al permiso que estamos terminando de concluir para poder retomar las exportaciones a los Estados Unidos (EE. UU.)”, lo que abre el camino para la colocación de los productos del mar en ese destino.

En el ámbito interno, las autoridades coordinan junto con 3l Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (Inea) la simplificación de trámites administrativos para el sector.

Sobre este aspecto, el ministro indicó que “aspiramos a que en dos semanas tengamos listo el reglamento para consultar de inmediato a nuestras altas autoridades”, con el objetivo de eliminar la burocracia innecesaria y facilitar las faenas productivas.

El plan de trabajo conjunto contempla mantener las mesas de consulta en las principales regiones pesqueras del país para consolidar la normativa de seguridad marítima.

Las autoridades buscan que el cumplimiento legal de los marineros se traduzca en mejores condiciones operativas y en el fortalecimiento de la economía pesquera local.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero