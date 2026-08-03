Sucre | Aclaran que fallas en el abastecimiento de agua en Rosario de El Muco se deben a los cortes eléctricos

Ante los reclamos que expresaron en torno al abastecimiento de agua, un grupo de vecinos del sector El Rosario de El Muco, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, la estructura del consejo comunal, realizó un comunicado en el cual aclara y desmiente algunos de los puntos que se reflejan en el reclamo.

Naileth Rodríguez, vocera del ente vecinal, desmintió que la causa de los problemas con la llegada del agua a las casas del sector dependa de una persona y agregó que hay una realidad operativa que se encuentra afectando al sistema.

Explicó que el suministro de agua en el sector depende exclusivamente de un sistema de pozo profundo que bombea el recurso hacia el tanque de almacenamiento principal.

“Debido a las suspensiones del servicio eléctrico de entre cinco y seis horas diarias que afectan la zona, el equipo de bombeo detiene su funcionamiento”, explicó Rodríguez.

Al respecto, dijo que una vez restituida la electricidad (habitualmente entre 5:00 pm y 6:00 pm), la bomba requiere un período técnico ininterrumpido de aproximadamente ocho horas de estabilización para comenzar a llenar el tanque eficientemente.

“Si el tanque no alcanza el nivel óptimo durante la noche, al momento del drenaje matutino la presión disminuye drásticamente y la reserva se agota en pocas horas, lo que explica la baja fuerza y menor duración del servicio en los hogares”.

Falla técnica

Desmintió que el operador encargado del manejo de llaves actúe de manera arbitraria o modificando los horarios a su conveniencia. “La jornada de apertura se cumple estrictamente a las 5:00 am y el cierre a las 5:00 pm”.

Dijo que el encargado ha intentado reprogramar técnicamente los horarios para garantizar un mayor llenado del tanque; sin embargo, no se ha contado con la flexibilidad del sector e indicó que dos vecinos de la misma comunidad se ofrecieron voluntariamente a acompañar al operador en las mañanas, verificando in situ que el factor limitante es el nivel de almacenamiento, producto de las fallas eléctricas y no un incumplimiento de labores.

Lamentó que las personas que formularon la denuncia no asistieron a las dos asambleas de ciudadanos convocadas previamente, en las cuales se explicó detalladamente este diagnóstico técnico con el respaldo de la comunidad.

“Exhortamos con respeto, pero con firmeza, a las personas que formularon esta denuncia a evitar la difusión de informaciones infundadas que generan zozobra y división en el sector. Si existen discrepancias o descontento con la gestión actual del operador o de este consejo comunal, los invitamos formalmente a sumarse de manera activa al trabajo comunitario. Las puertas de esta organización están abiertas para que incorporen sus propuestas, acompañen los monitoreos técnicos y busquemos juntos soluciones constructivas”.

Además de Rodríguez, suscriben la aclaratoria la vocería de Contraloría Social y la Mesa Técnica de Agua.

El problema afecta a 231 familias, con un total de 597 habitantes, solo en El Rosario.

Sucre / Yumelys Díaz