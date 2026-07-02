Voz Comunitaria | Vecinos de la calle principal de Canchunchú claman por una solución a los derrames de aguas servidas

Vecinos de la calle principal de Canchunchú Viejo y del sector 19 de Abril, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, reportaron que llevan un mes soportando la putrefacción de un derrame de aguas servidas, que presumen sale de una calle lateral donde hay un colector caído.

Jesús Ramón Aguilera, vecino del sector 19 de Abril, relató que el problema de las aguas servidas tiene unos 20 días y para colmo de males, el líquido potable les llega “goteado” y tampoco les faltan los apagones.

Señaló que el derrame proviene desde la primera calle, donde hay un volcán de aguas servidas, pese a que hace unas dos semanas una cuadrilla de la Hidrológica de Venezuela (Hidroven) montó una bomba nueva en la planta de rebombeo y el camión vacuum, limpió las alcantarillas.

Aguas servidas

“Esto está igualito. Nada cambió, siempre la corriente de agua. A veces está más oscura y a veces más clara”.

Graciano Salazar, habitante de la calle principal de Canchunchú desde hace unos 50 años, dijo que es la primera vez en todo ese tiempo que deben vivir con un río de cloacas frente a sus casas.

Dijo que todas las familias de la zona se encuentran afectadas por el problema, el cual les viene causando insalubridad y enfermedades.

Sin solución

Explicó que en Hidroven les dijeron que el problema era la bomba, pero el equipo no funcionaba desde antes y nunca tuvieron derrames frente a las viviendas.

Cree que desconectaron la red en la parte de arriba, y pusieron a correr el agua por la calle. “Yo deduzco que el agua la desconectaron allá y la pusieron a correr por toda esta calle”.

Denunció que el derrame pasa frente a la sede del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) de Carúpano, donde diariamente llegan decenas de jóvenes a ver sus cursos y a estudiar bachillerato.

Intersección

Samuel Bello, residente de la intersección cercana al Inces, dijo que la afectación en la zona es grande y que alcanza a todos los vecinos de la calle principal, quienes deben vivir acosados por los hedores.

Explicó que hace unas dos semanas les dijeron que el problema ya estaba resuelto, pero lejos de eso la solución no se vio y ahora no se pueden sentar ni en la sala de sus casas y la contaminación est causando enfermedades, sobre todo a niños y a adultos mayores.

Sucre / Yumelys Díaz