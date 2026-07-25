Norris saldrá primero en el Gran Premio de Hungría

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo y ganador en esta pista el año pasado, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

Norris logró su decimoséptima ‘pole’ en la F1 -la primera de este año- al dominar la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 17 segundos y 207 milésimas, sólo 12 menos que su compatriota el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari).

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que se quedó a 238 milésimas, saldrá tercero, desde la segunda fila, en la que lo acompañará el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial.

Mogyoród / EFE