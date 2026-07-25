Salvador Pérez se convirtió en el máximo jonronero en la historia de Kansas City

El receptor venezolano Salvador Pérez se convirtió este sábado en el máximo jonronero de todos los tiempos de los Reales de Kansas City, tras descargar el cuadrangular número 318 de su trayectoria en las Grandes Ligas y superar de manera definitiva al legendario miembro del Salón de la Fama, George Brett, según reportó el diario El Nacional.

La hazaña del pelotero carabobeño se concretó en la parte alta del séptimo episodio durante el encuentro disputado contra los Tigres de Detroit en el Comerica Park.

Ante un envío en slider del relevista Kyle Finnegan, Pérez conectó un batazo de 401 pies entre los jardines izquierdo y central. La conexión sirvió para igualar temporalmente la pizarra 2-2 y allanó el camino para la victoria final de los Reales por 3-2.

Una coincidencia con sello histórico

El escenario del batazo añadió un matiz simbólico a la gesta: fue precisamente en el Comerica Park de Detroit donde el venezolano conectó el primer vuelacercas de su carrera en Las Mayores, el 29 de agosto de 2011, frente al lanzador Max Scherzer.

Desde aquel debut, la progresión del receptor ha mantenido un ritmo constante en las Grandes Ligas: en 2017 alcanzó la barrera de los 100 jonrones tras seis campañas, en 2021 llegó a los 200 cuadrangulares e igualó la marca de la franquicia para una sola temporada con 48 bambinazos y en septiembre de 2025 arribó a los 300 batazos de cuatro esquinas y superó las 1.000 carreras impulsadas.

De acuerdo con las cifras consignadas por El Nacional, con este hito Pérez se transforma en apenas el tercer jugador activo en la MLB que posee el récord histórico de cuadrangulares en la franquicia a la que pertenece actualmente, distinción que comparte con Mike Trout (422 bambinazos con los Angelinos de Los Ángeles) y Manny Machado (216 con los Padres de San Diego).

Asimismo, sus 318 estacazos lo afianzan en el séptimo lugar histórico entre los receptores de las Grandes Ligas (con al menos el 50 % de apariciones en la posición). Por encima de su registro solo se ubican seis leyendas e inmortales de Cooperstown: Mike Piazza (427), Johnny Bench (389), Carlton Fisk (376), Yogi Berra (358), Lance Parrish (324), Gary Carter (324)

A sus 36 años, y en el marco de su decimoquinta temporada con la organización de Misuri, el capitán de la selección venezolana refuerza su legado como uno de los máximos referentes en la historia de Kansas City y suma argumentos clave de cara a un futuro ingreso al Salón de la Fama.

Kansas City / Redacción Web