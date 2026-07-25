Bichito de Luz brinda espacio literario a niños de La Guaira en El Tigre

Una tarde de cuentos y recreación vivieron niños provenientes de La Guaira, en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, este jueves, 23 de julio, durante una jornada ofrecida por el proyecto de promoción de lectura Bichito de Luz.

Desde la sede de la fundación, en la calle 19 del sector Pueblo Nuevo Sur, los pequeños compartieron con integrantes del programa de lectura, quienes interpretaron agradables fábulas, cantos y juegos con bases literarias.

Militza Vásquez, coordinadora y directora de Bichito de Luz, manifestó que la lectura sirve como un bálsamo para cuidar y sanar en los momentos difíciles, siempre desde el respeto y la compresión.

"Los autores cuando escriben los cuentos piensan en esas situaciones que vivimos los seres humanos, entonces, la lectura es una oportunidad guiada que puede ayudarlos a resolver esos miedos internos. Es una suerte de terapia mental y emocional", explicó.

Esta iniciativa fue impulsada mediante alianza con empresarios locales, que han brindado apoyo constante a familias refugiadas en la ciudad tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Más de dos décadas de lectura

La fundación Bichito de Luz suma más de 20 años dedicada a fomentar el hábito de la lectura y sus ventajas en el desarrollo personal. En este sentido, sus promotores siguen abriendo clubes de lecturas para niños, jóvenes y adultos de todas las edades.

Además, realizan visitas escolares, talleres pedagógicos para docentes, actividades con abuelos y varias labores sociales que persiguen la misión de hacer de los libros grandes instrumentos para grandes pensamientos.

El Tigre / Damary Díaz