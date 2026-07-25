Activan registro único de vivienda para atender a las familias damnificadas por los sismos

Las autoridades venezolanas comenzaron un registro único de vivienda orientado a recabar los datos de las personas damnificadas tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

Según reseñó El Nacional, la jornada comenzó formalmente en los campamentos transitorios establecidos en el estado Miranda con el propósito de caracterizar la situación habitacional de las familias afectadas y establecer un mapa preciso de necesidades.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, confirmó el inicio de este empadronamiento, el cual incluye un proceso de georreferenciación de los inmuebles colapsados o con daños estructurales.

La recolección de información busca servir de insumo fundamental para la ejecución del plan de atención integral diseñado por el Ejecutivo nacional para responder a la contingencia generada por el doblete sísmico, que ocasionó severas afectaciones en múltiples entidades del país, especialmente en el estado La Guaira.

Estrategias

De acuerdo con la nota publicada por El Nacional, los datos levantados durante las visitas a los refugios temporales permitirán coordinar estrategias diferenciadas según cada caso.

El plan habitacional del gobierno contempla la combinación de varias alternativas, entre las que destacan la aceleración de proyectos en desarrollo a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la adquisición directa de inmuebles en el mercado inmobiliario privado y el impulso a esquemas de arrendamiento para ofrecer respuestas inmediatas a la población afectada.

Caracas / Redacción Web