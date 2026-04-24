Voz Comunitaria | Vecinos de la calle 9 de Abril de San Martín llevan un año a la espera de que reparen un colector

Un año en medio de olores putrefactos, plagas, enfermedades y derrames de aguas servidas dentro de sus viviendas, llevan los vecinos de la calle 9 de Abril, cerca del estadio de San Martín, en el municipio Bermúdez del estado Sucre.

Tomás Lárez, vecino del sector, explicó que se trata de una tubería que se dañó y que fueron a reparar, pero la dejaron incompleta.

La consecuencia es que paralelo a la calle, corre un río de aguas servidas libremente y cuando llueve, ese caudal sube, rebosa en la vía y causa estragos en las viviendas, que se llenan de todo el líquido putrefacto que baja por la inexistente tubería.

El vecino detalló que hay informes técnicos, plan de obras, todo lo necesario, pero igual los dejaron esperando, pese a que hace unos cinco meses una comisión de la hidrológica les dijo que tenían la tubería para reparar.

Dijo que el informe técnico estableció que se requieren 100 metros de tubos, pero al parecer colocarán sólo 50. “Son 100 metros de tubería que hay que ejecutar para que el trabajo quede bien”.

Lárez señaló que el sector tiene unas 80 familias afectadas, que sufren de enfermedades, soportan los malos olores y las aguas servidas rebosan en las viviendas.

Enfermedades

Petra Mundarain, una de las afectadas, expresó que siguen a la espera de una solución, porque los derrames de cloacas les causan enfermedades, especialmente a niños y a adultos mayores, tal es su caso.

Relató que su casa se llenó y se le dañaron enseres, durante unas lluvias recientes, cuando el agua rebosó en los baños y pasó a las habitaciones y al pasillo de la vivienda.

Dijo que se trata de un problema sobre el cual están al tanto todas las autoridades del municipio, pero no aceleran los trabajos que deben hacerse en el lugar.

Juan Crestién, otro residente, dijo que las enfermedades son el pan de cada día, algo que se agrava por la falta de recursos para comprar medicinas. “Ya tiene un año el problema, ya le vamos a cantar el cumpleaños”.

Pidió que los ayuden porque se trata de una emergencia, que los mantiene cercados dentro de sus casas, donde por cierto, deben enfrentarse a los residuos que salen por las instalaciones sanitarias.

Aprovecharon para denunciar el pésimo estado del puente de 22 de Agosto, cerca de la calle, que está a punto de colapsar ante la mirada indiferente de las autoridades.

Sucre / Yumelys Díaz