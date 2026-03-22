Voz Comunitaria | Residentes de La Sierra en Margarita esperan hasta dos horas por transporte público

Los habitantes de La Sierra, comunidad ubicada dentro del Parque Nacional Cerro El Copey en el municipio Arismendi de Nueva Esparta, enfrentan dificultades con el servicio de transporte público. De acuerdo con los denunciantes, la deficiencia en el servicio los obliga a esperar hasta dos horas en la parada para poder subir o bajar hacia La Asunción, lo que afecta sus actividades cotidianas.

Jesús Vásquez, vecino del sector, explicó que la línea de transporte no cuenta con suficiente combustible para cubrir la ruta debido a que el trayecto implica un mayor gasto por la inclinación característica de la zona. Asimismo, mencionó que disponían de un autobús rojito entregado por el Gobierno, pero lleva más de un mes sin funcionar. Señaló que, cuando el vehículo estaba operativo, era utilizado para hacer transporte, pero actualmente la persona que lo empleaba para esa práctica no contribuye para su reparación.

Mary Ortega, residente de La Sierra, manifestó que en una ocasión permaneció dos horas esperando una unidad de la línea La Asunción–La Sierra. Aseguró que esta situación interfiere con las actividades diarias de los vecinos, quienes en su mayoría se dedican a labores agrícolas y dependen del desplazamiento para cumplir con sus jornadas.

Roseannys Mújica, habitante de la comunidad, indicó que la ausencia de un transporte público fijo complica la vida de los pobladores. Actualmente, cuentan con unidades de cinco puestos y un jeep con capacidad para doce pasajeros, pero señaló que estos vehículos resultan insuficientes para atender la demanda de toda la comunidad. Añadió que el traslado de los niños al liceo en la mañana representa un problema, al igual que el desplazamiento de las personas que trabajan.

Justamente este viernes, la Alcaldía de Arismendi realizaba trabajos de mejoras en la parada de La Asunción que cubre la ruta hacia La Sierra, mientras los vecinos continúan a la espera de una solución que garantice el acceso regular al transporte público, necesario para el desarrollo de sus actividades educativas, laborales y personales en el municipio.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero