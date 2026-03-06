Voz Comunitaria | Piden asfaltado para las calles del sector Libertador de El Viñedo (+Fotos)

Habitantes del sector Libertador de El Viñedo, popular zona del municipio Simón Bolívar, piden mejorar el asfaltado de las calles de la comunidad, en vista de que luce en mal estado.

William González es uno de los vecinos que considera la recuperación vial como una prioridad, en vista de que, según dijo, el resto de los servicios públicos como agua o luz funcionan de manera aceptable.

Otros moradores señalaron que hay una incomodidad que se ha vuelto permanente desde hace algunos meses. Se trata de un criadero de cerdos que colocaron en la zona, lo que los obliga a convivir todos los días con olores desagradables que salen de ese lugar.

Asfaltado

William González calificó como un "sin sentido" que una de las calles principales del sector Libertador esté deteriorada, cuando es la vía más usada por los conductores de vehículos de carga pesada que entran y salen de una planta de asfalto ubicada en El Viñedo.

"Constantemente vemos gandolas entrar y salir, lo que también va generando daños en la vialidad, pero por aquí no hacen los arreglos necesarios. No sabemos por qué, aunque pocos se preocupan por eso", aseguró.

Vale acotar que la calle principal de la comunidad tiene varias transversales que están incluso en peores condiciones, pues la mayoría son de tierra.

Insoportable

Para la señora Ana Campos el tema del criadero de cerdos es insoportable, ya que a toda hora hay olores desagradables en el ambiente. Agregó que ella sí espera que las autoridades competentes le pongan atención a la denuncia y actúen para acabar con el problema.

"Hay momentos en los que no puedo estar dentro de la casa porque de verdad huele muy mal. Tengo que pararme en el frente, aunque igual hasta allá se siente. Yo no soy la única afectada, pero los demás no se animan a hablar de ese problema así que parece difícil encontrar una solución", comentó.

Barcelona/ Javier A. Guaipo