Voz Comunitaria | Mal estado de la troncal 9 moviliza a conductores de Paria a realizar una “Hora 0” para presionar el arreglo

Más que una carretera, la troncal 9 hacia la peninsula de Paria, en el estado Sucre, es la vena principal que une a toda la entidad desde la salida de Anzoátegui, con el resto del país.

Sin embargo, el trazado está muy lejos de ser una vía ideal, y muy al contrario, en muchas ocasiones constituye un riesgo para los conductores que deben hacer la ruta hacia cualquiera de los cinco municipios que conecta en la península pariana.

Es por eso que los conductores de las líneas de transporte que trabajan hacia ls jurisdicciones de Cajigal, Benítez, Libertador, Mariño y Valdez decidieron anunciar la realización de una “Hora 0”, aún sin fecha, para presionar la acción de las autoridades y que se rehabilite de forma integral la importante vía.

Alexander Farías, conductor de la línea Fronteras de Oriente, que recorre toda la troncal, desde Bermúdez hasta Valdez, dijo que la carretera se encuentra en un completo deterioro y estado de abandonó.

Aclaró que la medida de presión obedece, precisamente, al mal estado de la carretera, que presenta fallas de bordes, huecos, depresiones, puentes en mal estado y la situación se traduce en un riesgo permanente para la vida de los choferes y sus pasajeros.

Explicó que en toda la vía, desde Carúpano hasta Valdez, los tramos se encuentran en mal estado. “En Yaguaraparo (Cajigal) se encuentra intransitable, ya no hay por donde esquivar los huecos”.

Dijo que en 27 años no se le ha hecho mantenimiento a la vía y su deterioro ha sido acumulativo. “En este gobierno no hemos tenido respuestas”.

Luis Espinoza, chofer de la línea Unión Conductores de Cajigal, agregó de forma tajante que la vía “esta tan mala, que ya no provoca ni trabajar”.

El profesional del volante dijo que están en conversaciones para precisar una fecha para la paralización de las unidades que viajan hacia la zona de Paria.

Promesa

Eduardo Rivera, delegado de la Federación de Industriales, Pequeños, Medianos y Artesanos de Venezuela (Fedeindustria) para la zona de Paria, dijo que están en un movimiento que busca lograr la rehabilitación de la troncal 9, desde el municipio Benítez hasta el municipio Valdez.

Precisó que la vía se encuentra en una condición crítica y hay una promesa de la gobernadora Jhoanna Carrillo de asfaltar completa la troncal. Ĺlamó a la sociedad pariana a activarse para que se cumpla este ofrecimiento.

Rivera dijo que es indispensable que la vía se encuentre en buen estado para el funcionamiento de la economía en la zona, pero también para que circulen seguros vehículos como ambulancias, entre otros. “Los parianos merecen que su carretera sea transitable”.

Dijo que el movimiento por la troncal comenzó a integrar a las líneas de transporte y esperan lograr una carretera nueva en el eje pariano. “La carretera está inservible, prácticamente hay que hacer una vía nueva”.

Precisó que las fallas se extienden desde Benítez a Valdez, por lo cual se requiere reparar puentes y rechazó la posibilidad de que se haga un bacheo.”Toda la carretera está dañada”.

Señaló que el estado de la vía influye en el costo de los fletes, las emergencias que se presentan y en la economía en general. “Confiamos en que la gobernadora cumpla con su promesa y en el mes de septiembre llegue el asfaltado hasta el municipio Valdez”.

Bermúdez / Yumelys Díaz