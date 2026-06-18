Voz Comunitaria | La tarea pendiente de las autoridades en Las Charas es la rehabilitación de las calles (+Fotos)

Durante muchos años, el sector Las Charas, ubicado en la parte alta del municipio Sotillo del estado Anzoátegui, ha tenido un problema que no ha sido resuelto por las autoridades locales: el deterioro de la mayoría de sus calles.

Huecos, troneras y desniveles abundan en estas vías de acceso a la comunidad.

Esto sin contar que en algunas hay botes de aguas blancas y hasta ya crece maleza constantemente.

En un recorrido hecho por la zona se pudo constatar que las más deterioradas siguen siendo las calles El Limón, Democracia, Mérida, Nueva y 1ero de septiembre.

Mientras que las calles Monagas y Promejoras se encuentran menos afectadas, pero también requieren de asfaltado.

Ante esta situación, los conductores transitan por el sector en zic zac para evitar caer en algún hueco y que se les dañe alguna pieza del tren delantero de sus vehículos.

Clamor ciudadano

Quienes residen en la zona ya olvidaron cuándo fue la última vez que se realizó un operativo especial de asfaltado en el sector porteño.

"Y cuando llueve esto se pone peor. Yo creo que como corre bastante agua, eso ha deteriorado por años las calles de Las Charas. Toda la vida hemos tenido esas calles así y nadie ha hecho nada", aseguró el vecino Cruz Zapata.

Debido a la falta de respuesta de parte de la alcaldía de Sotillo y la gobernación del estado Anzoátegui, varios residentes han optado por "medio reparar" algunos baches de las calles para poder transitarlas.

Esto ocurrió precisamente hace unos días, en el cruce de la calle Nueva y la avenida principal de Valle Lindo.

Relleno

"Allí los vecinos echaron relleno, porque se han caído varios carros. El problema es que ahora empezaron las lluvias y eso se va a llevar toda esa tierra. Es necesario que la alcaldía tome cartas en el asunto, porque son muchos años esperando por asfaltado", comentó el mecánico Jonathan Díaz.

Cabe recordar que El Tiempo ha realizado notas informativas sobre esta situación con la vialidad en Las Charas tanto en la gestión del exmandatario local Nelson Moreno, como en la del actual Jesús Marcano, y hasta ahora no ha habido una respuesta satisfactoria para los vecinos.

El plan de asfaltado en la zona sigue siendo una cuenta pendiente.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez