Voz comunitaria | Habitantes del sector Las Terrazas de Barcelona solicitan atención gubernamental

Atención gubernamental. Este es el principal llamado que hacen los habitantes del sector Las Terrazas, una comunidad que tiene entrada por la Zona Industrial Los Montones de Barcelona, en el estado Anzoátegui.

Y es que, las necesidades colectivas son diversas en este territorio. Van desde asfaltado para las diferentes calles porque son de tierra, hasta mejorar los servicios básicos como agua potable y electricidad para tener mayor calidad de vida.

Según Erick Parejo, en la comunidad son abastecidos con el recurso hídrico por gravedad, porque es a través de tanques. Al parecer, el depósito que está en la entrada debe llenarse siete veces, para poder recargar por completo al más grande, que está en la parte alta, del cual se hace la distribución a la población.

"En ese proceso para llenar pasan siete días, siempre y cuando haya agua en la tubería principal, en la matriz que viene de la calle para ir llenando, porque si no entra el agua todos los días, entonces podemos tardar como 15 días para que la envíen a las viviendas, porque hasta que no se llenen los tanques, no la sueltan. La solución es que siempre haya agua", manifestó Parejo.

Maricruz Mirabal, otra de las personas consultadas, coincidió en que la distribución en las casas no tiene días específicos, por las dificultades que puedan surgir en el llenado de los depósitos.

"Aquí el agua la sueltan cuando les da la gana. Antes la soltaban todos los domingos, pero ahora cuando quieren, tenemos casi dos años con este problema. Nosotros buscamos agua en Sinaí, la comunidad que está abajo, cuando no nos abastecen", expresó Mirabal.

A Yasmeli García le gustaría que en la comunidad, se puedan abastecer directamente de la tubería de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) para que sea garantizada.

Mejoras

A los vecinos les gustaría que mejoraran el servicio eléctrico que, supuestamente, interrumpen varias veces al día, por hasta seis horas. Así como también, que se trabaje en sustituir las lámparas que se han dañado recientemente, cuando comenzó la temporada de lluvia.

En cuanto a la vialidad, Luis Ramos comentó que tienen más de 10 años en espera de atención y cada vez que llueve, se les dificulta caminar por el charco que se forma. Calcula que sean unas cinco calles, las que requieren ser rehabilitadas.

De igual manera, en la comunidad les gustaría que le construyeran una casilla policial, para garantizar la seguridad de la población.

De acuerdo a consultados, son más de 200 familias las que están en espera de que se ejecuten proyectos para mejorar las condiciones de vida.

Barcelona / Elisa Gómez