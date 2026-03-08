Voz Comunitaria | Habitantes del sector Angostura piden mejoras viales urgentes

Quienes residen en el sector Angostura, ubicado en la zona rural del municipio Simón Bolívar, piden mejoras viales urgentes, ante la cercanía de la época de lluvias.

Dicha comunidad, ubicada a un costado de la vía Pele el Ojo-Los Machos y que comunica con la carretera El Rincón-San Diego, tiene una calle Principal con notables signos de deterioro y con tramos de tierra, que dificultan el tránsito vehicular.

Los vecinos además indicaron que por las condiciones de la vialidad son pocos los vehículos que circulan por la zona. Mucho menos tienen una línea de transporte público, lo que obliga a muchos a caminar largas distancias para poder llegar a una parada y salir hacia la ciudad cuando van a hacer diligencias o trabajar.

Abandono

Basta con apenas entrar al sector Angostura desde la vía Pele el Ojo-Los Machos para observar el deterioro de la carretera al que hacen referencia los vecinos. No obstante, el panorama va empeorando a medida que se va más profundo en la comunidad.

"Sobre todo después de la escuela (también llamada Angostura) la calle se pone más fea. Cuando se llega a lo que llamamos Colinas de Angostura todo es pura tierra y ya por ahí son pocos los carros que circulan", comentó el señor Alfonso Pereira.

El hombre añadió que años atrás ocasionalmente recibían la visita de los alcaldes de Barcelona e incluso recordó que durante el segundo mandato de José Pérez Fernández se les prometió la construcción de un puente sobre una quebrada, obra que no se concretó. De igual manera señaló que todavía no ha visto por la zona a la actual mandataria, Sugey Herrera, lo que los hace sentir abandonados.

"La exigencia mía es la vialidad para poder tener una línea de carros. La gente aquí tiene que caminar y más que todo en tiempo de lluvias se 'encharcan' los pies y zapatos" comentó Pereira, quien tiene décadas habitando en el sector.

De igual manera el señor pidió que se concrete el proyecto de la pasarela entre Angostura y una parte de Colinas de Angostura, pues en tiempo de precipitaciones estos últimos quedan aislados ya que se crece la quebrada que los separa.

Centro de salud

A juicio de Valery Párica, joven habitante de Angostura, también es una necesidad para ellos tener un ambulatorio propio, pues los centros de salud a los que deben acudir en casos de emergencia están lejos.

Mencionó que el hospital Luis Razetti o el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Naricual en teoría es lo más cerca, aunque insistió en que para ellos es una larga distancia y más con las condiciones viales que tienen.

Deficiencias

Como en buena parte de la zona rural de Barcelona, vecinos indicaron que en Angostura no pasan los camiones de aseo urbano, lo que obliga a muchos a la quema de desechos.

A eso le añadieron que en algunas partes el agua no les llega con normalidad y los afectados tienen que cargar "desde donde encuentren" para poder solventar. También mencionaron que tienen constantes fallas eléctricas, lo que los deja con un coctel de fallas para las que se les hace difícil encontrar solución.

Barcelona / Javier A. Guaipo