Voz Comunitaria | Habitantes de Mayorquín 3 piden atención integral para la comunidad (+Fotos)

Habitantes de Mayorquín 3 en Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, piden atención integral para esta comunidad, que, según dijeron, necesita la resolución de múltiples problemas.

Vecinos indicaron que desde el puente que está en la entrada del sector se pueden notar las carencias que tienen, ya que por ejemplo esa estructura luce desgastada. Agregaron que las calles están en malas condiciones y el servicio eléctrico no funciona plenamente.

Al igual que en otras comunidades de la capital anzoatiguense, para los vecinos de Mayorquín 3 la venidera temporada de lluvias no es algo que les agrade. Explicaron que con las precipitaciones las calles se llenan de agua y se les dificulta hasta caminar por la posibilidad de resbalar y caer en el lodo.

Fallas

A juicio de Estela Pérez, una de las principales muestras del descuido al que están sometidos son las calles. Comentó que las calles Venezuela y San Felipe son de las que en peores condiciones están, pues el asfaltado es prácticamente inexistente.

"Esto es horrible cuando llueve. Uno no halla por dónde pasar porque todo es un 'charquero' y no hay forma de salir sin ensuciarse. Actualmente están en proceso de asfaltar la calle Principal, pero necesitamos que ese trabajo se entienda en todo el sector", dijo la señora.

Agregó que la calle Venezuela tiene dos puntos en los que se derrama el agua potable, lo que también genera que la presencia de líquido sea constante. También denunció que en ocasiones dejan de recibir el recurso por tuberías y cuando vuelve a salir, sale sucia.

Ivón Osorio, vecina del sector, añadió que también tienen fallas con la luz, pues una de las fases no funciona correctamente. A eso le sumó que se ven en problemas con las aguas servidas, pues no tienen una red de cloacas.

Puente

Otros habitantes de Mayorquín 3 pidieron atención especial para el puente que está en la entrada a la comunidad (desde la vía que conecta a Barcelona con Naricual). Indicaron que presenta desgaste y quieren que sea reforzado para despejar cualquier riesgo.

De igual manera hicieron un llamado público a los mismos residentes para que dejen de arrojar basura a los costados del mencionado puente con el argumento de que eso les afecta a todos. Añadieron que cuando hay muchos desperdicios hay quienes se dan a la tarea de quemarlos, cosa que no debería suceder porque el aseo pasa con frecuencia.

Barcelona / Javier A. Guaipo